MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) holds a meeting with permanent members of the Security Council at the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS –осси€. ћосква. ѕрезидент –оссии ¬ладимир ѕутин (слева) во врем€ совещани€ с посто€нными членами —овета безопасности в ремле. јлексей ƒружинин/пресс-служба президента –‘/“ј——

Путин собрал совещание Совбеза России после телефонного разговора с Зеленским

На этом совещание были затронуты некоторые аспекты российско-украинских отношений.

Нацлидер России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности российско-украинские отношения «в свете» телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает российское агентство «ТАСС».

«Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.

Напомним, что 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.

Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.

8 июля Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.