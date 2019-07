Новости Путин собрал совещание Совбеза России после телефонного разговора с Зеленским

MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) holds a meeting with permanent members of the Security Council at the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS –осси€. ћосква. ѕрезидент –оссии ¬ладимир ѕутин (слева) во врем€ совещани€ с посто€нными членами —овета безопасности в ремле. јлексей ƒружинин/пресс-служба президента –‘/“ј——