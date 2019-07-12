Путин собрал совещание Совбеза России после телефонного разговора с Зеленским
На этом совещание были затронуты некоторые аспекты российско-украинских отношений.
Нацлидер России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности российско-украинские отношения «в свете» телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает российское агентство «ТАСС».
«Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В совещании приняли участие, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.
Напомним, что 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
8 июля Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.