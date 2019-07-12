Верховная Рада Украины восьмого созыва провела последнее заседание

Рада закрыла последнее заседание 10-й сессии. Восьмой созыв парламента на 580 заседаниях принял 987 законов и кодексов.

Верховная Рада Украины восьмого созыва закрыла десятую сессию, заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает «Левый Берег».

«Напоминаю всем, что на следующей неделе с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Уважаемые народные депутаты, десятая сессия ВРУ VIII созыва завершит свою работу 19 июля 19 года, а последнее пленарное заседание десятой сессии ВРУ VIII созыва объявляю закрытым», – сказал он.

Парубий также отметил, что 8-й созыв Рады провел 35 парламентских слушаний и на 580 заседаниях принял 987 законов и кодексов.

Последняя 10-я сессия. Последняя 10-я сессия. Последняя 10-я сессия. Последняя 10-я сессия. Пред 1 из 4 След

«Верховной Радой 8-го созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2 734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом», – отметил он.

Парубий поблагодарил за работу всех депутатов. После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

На заседании также присутствовал премьер Владимир Гройсман и министры.

Напомним, Верховная Рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский досрочно прекратил ее полномочия и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.