Госдума хочет заставить Visa и MasterCard нарушить санкции США против России

В России хотя потребовать от международных платежных систем Visa и MasterCard не подчинятся требованиями санкций США и обслуживать любые транзакции россиян. Таким образом работу этих платежных систем в России поставили под угрозу

Госдума России собирается рассмотреть законопроект, предъявляющий новые требования к работе платежных систем. Иностранным системам, согласно документу, запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями, что может привести к их уходу из России и ограничениям в работе уже выпущенных карт, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, инициатива будет рассматриваться нижней палатой парламента 23 июля. Законопроект вносит поправки в закон «О национальной платежной системе». В него вводится новое понятие – иностранная платежная система.

Международные системы, работающие сейчас в России и зарегистрированные в Центробанке, под это определение не попадают. Для них вводится новая обязанность – обеспечение бесперебойного проведения платежей по картам любых российских банков, в том числе и тех, которые находятся под санкциями США и Евросоюза.

В случае принятия законопроекта у международных платежных систем, таких как Visa и MasterCard, будет 180 дней на корректировку своих правил. Если после этого какая-либо из систем временно или на постоянной основе откажется обслуживать платежи российских банков, ее может ждать исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России. Фактически от платежных систем требуют не подчиняться санкциям США на территории России.

По словам опрошенных изданием участников рынка, международные платежные системы юридически не смогут выполнить это требование, поскольку должны подчиняться правилам своих материнских организаций. При реализации самого негативного сценария – ухода международных систем из России – уже выпущенные ими карты не будут обслуживаться за рубежом, а карты иностранных банков – на территории России.