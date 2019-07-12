Выявлена попытка Венгрии вмешаться в украинские выборы

Уполномоченный венгерского правительства заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр во время пребывания в Берегово (Закарпатская область) пытался повлиять на результат выборов в Украине, сообщает «Mukachevo.net».

«Не обошлось и без скрытой агитации, ведь в то время когда в Украине идет избирательный процесс в Верховную Раду Левенте Мадьяр отметил старания действующего депутата Василия Брензовича в результате реализации этого проекта, который на сегодня является кандидатом в народные депутаты. Можно предположить, что венгерское правительство таким образом пытается повлиять на результат выборов и провести именно «своего» кандидата в депутаты», – пишет издание.

Также Левенте Мадьяр осторожно затронул тему и самих выборов, а именно сказал, что для того, чтобы власть слышала венгерское нацменьшинство, то нужно проголосовать.

Чиновник также рассказал, что венгерское правительство продолжит работать в сфере развития закарпатских предпринимателей. Уже на сегодняшний день реализовано 24 000 заявок (13 млрд. форинтов) на гранты. Также Мадьяр призвал предпринимателей активнее подавать заявки на получение финансирования, ведь существует большой процент положительного решения.

По данным «Левого Берега», на закрытом собрании кандидатов-венгров в Верховную Раду Украины приняли участие действующий депутат Верховной Рады Василий Брензович, кандидаты в народные депутаты Микловш Товт и Иосиф Борт, а также мэр Береговая Золтан Бабяк, участник АТО Васль Зубанич, депутат Закарпатского областного совета Илдико Орос.

На встрече речь шла о мобилизации всего венгероязычного населения в поддержку своих кандидатов, в том числе и путем денежного стимулирования их. Также разрабатывается план подвоза из Венгрии работников, которые будут поощрены денежным эквивалентом еще на территории сопредельного государства. Также обсуждался вопрос о возможном снятии с выборов Василия Брензовича в пользу Николая Ковача.

На следующей неделе планируется визит министра иностранных дел Петера Сийярто в Закарпатье с той же целью.