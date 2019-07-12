МИД Украины просит мир усилить давление на Россию из-за запрета Всемирного конгресса украинцев

Решение принятое Генпрокуратурой свидетельствует о репрессия в отношение украинского национального меньшинства в России.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим в связи с признанием РФ «нежелательной» деятельность Всемирного конгресса украинцев, говорится в заявлении МИД, которое есть в распоряжении «Европейской Правды».

«Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ», – высказало министерство протест в связи с решением.

«С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля», – добавили в МИД, подчеркнув, что целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины.

В министерстве призвали мировое сообщество отреагировать на решение государства-агрессора.

«Украина готова принять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим», – говорится в заявлении ведомства.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress). Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести международную неправительственную организацию в соответствующий перечень.

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.