Портнов мог создать канал передачи секретной информации в Москву

ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского. Источники не исключают, что таким образом Портнов создал канал для передачи информации в Москву.

В Офисе президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты, сообщает информагентство «Главком» со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.

По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте. Лишь известно, что их интересует информация о том, кто и что говорил при проведении совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом «совершенно секретно» и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну.

«Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно – Российской Федерации. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате», – заявляет источник.

На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может быть сделано через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.

«Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ», – сообщил источник.

Напомним, 28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранилось.

Версию Цеголко подтвердил бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив.

Однако, как стало известно позже техника из ситуационной комнаты осталась в Администрация президента и находится на учете Госуправления делами. Версия об аренде оборудования не подтвердилась.

ГБР заинтересовалось пропажей техники из «ситуативной комнаты» в АП. Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 УК (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее СМИ сообщали, что ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко. Позже стало известно по какому именно производству вызвали на допрос экс-президента.

В то же время известно, что ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.