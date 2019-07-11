Между Зеленским и Путиным состоялся телефонный разговор

Зеленский поговорил с Путиным по телефону. Ключевым был вопрос освобождения украинских моряков.

Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые провели телефонный разговор. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», – заявили в Кремле.

Также отмечается, что обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Позже, на сайте президента Украины появилось сообщение о телефонном разговоре с Путиным.

«11 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате», – говорится в сообщении.

Других деталей разговора не сообщается.

Ранее Зеленский говорил, что на встрече с Путиным он скажет ему, что Крым и Донбасс – это Украина.

Напомним, на днях телеканал бизнес-партнера кума Путина Виктора Медведчука «NewsOne» и российский пропагандистский канал «Россия 24» планировали провести телемост под названием «Надо поговорить». Зеленский назвал анонсированный телемост «дешевым пиарходом», цель которого разделить украинцев на два лагеря. Он предложил Путину провести переговоры по ситуации на Донбассе в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах.