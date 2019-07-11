В Харькове восстановили памятник Жукову

Власти Харькова восстановили поврежденный памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову, сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

«Как и обещал, сегодня вернули на место», – написал Кернес.

Напомним, 2 июня протестующие против съезда партии Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй делам» начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, а мэр пообещал памятник восстановить.

В начале мая на сайте мэрии повесили петиции с требованием вернуть проспекту и станции имя Жукова. 19 июня горсовет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в Жукова. Полиция открыла дело против горсовета.

Как и обещал – сегодня вернули на место. #доверяйделам✌️ Geplaatst door Геннадий Кернес op Woensdag 10 juli 2019

В мае 2016 года харьковскую станцию метро «Маршала Жукова» переименовали во «Дворец спорта», а проспект Жукова – в проспект генерала Григоренко.