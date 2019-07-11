Украина больше не входит в двадцатку стран с самой высокой инфляцией

Из года в год показатель инфляции в Украине составляет 9%.

Украина выпала из ТОП-20 стран с самой высокой инфляцией после опубликования Госстатом индекса потребительских цен за июнь 2019 года, сообщает Экспертная платформа НБУ на своей странице в Facebook.

«С показателем 9% из года в год наша страна делит 22-24 ступени по этому показателю с Эритреей и государством Сан-Томе и Принсипи», – говорится в сообщении.

При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран, подчеркивает регулятор.

Показатели инфляции в Украине. Показатели инфляции в Украине. Показатели инфляции в Украине. Пред 1 из 3 След

Шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), а также услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (+ 24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+ 23,9%), водоснабжения (+ 21,1%). В то же время снижение цен за период июль 2018 – июнь 2019 гг. наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0, 2%).

В то же время наибольший вклад в индекс потребительских цен (из-за значительного удельного веса в индексе) сделали алкоголь и табак (1,32 п.п.), а также овощи (1,08 п.п.).

По данным НБУ, в июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0% (9,6% – в мае). В месячном измерении цены снизились на 0,5%.

«Месячная дефляция (-0,5%) произошло впервые за 11 месяцев и была вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц, сообщает Госстат. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения», – сообщает Экспертная платформа НБУ.

📉 Україна випала із топ-20 країн світу з найвищою інфляцією після оприлюднення Держстатом індексу споживчих цін за… Geplaatst door Експертна платформа НБУ op Woensdag 10 juli 2019

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