Зеленскому посоветовали продвигать партию «Сила и Честь» Смешко на медиа-ресурсах Коломойского

Телеканалы, подконтрольные Медведчуку, отказываются размещать у себя политическую рекламу партии «Сила и Честь» Смешко. Зеленскому предлагают договорится с Коломойским о продвижение этой партии на ресурсах принадлежащих олигарху.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно договориться с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, чтобы телеканал «1+1» с утра до вечера «крутил» лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, написал на своей странице в Facebook политолог Юрий Романенко, комментируя нежелание телеканалов «112 Украина» и «NewsOne» размещать предвыборную рекламу Смешко.

Он напомнил, что накануне президентских выборов телеканалы «112 Украина» и «NewsOne» активно раскручивали Смешко, поскольку он отнимал голоса у лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Романенко отметил, что сегодня телеканалы заблокировали доступ к эфиру Смешко, поскольку он забирает голоса у партии «Оппоблок», экс-президента Петра Порошенко и партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«На выборах президента каналы Медведчука активно пиарили Смешко. Порошенко это было выгодно, потому что он растаскивал голоса у Тимошенко и Гриценко. Сейчас, когда каждый процент на вес золота, есть угроза, что Смешко оттащит голоса у Порошенко и Оппоблока, Медведчука», – отметил Романенко.

По его словам, Порошенко и Медведчук не хотят, чтобы в Раду прошла партия Смешко, которая может войти в коалицию со «Слугой народа» и «Батькивщиной».

«Думаю, что еще большим аргументом для Медведчука и Порошенко является недопуск Смешко в Раду, потому что они хотят, чтобы у Зеленского сузилось коалиционное поле для маневра. Коалиция СН+ Юля+ Смешко наиболее вероятная, если СН возьмет на уровне 35%. Если Смешко не пройдет, то появляются проблемы. Так что на месте Зеленского я бы договаривался с Коломойским, чтобы Смешко запускали на плюсы и крутили с утра до вечера, чтобы подтянуть его рейтинг. Что касается каналов Медведчука, то эта ситуация хорошо показывает, как работают медийно-политические машины Второй республики», – подытожил Романенко.

Интересная новость сегодня была, что Смешко подал на 112 и NewsOne в суд из-за того, что каналы Медведчука не хотят… Geplaatst door Yuriy Romanenko op Dinsdag 9 juli 2019

Как известно, 9 июля лидер партии «Сила и Честь», экс-глава службы безопасности Украины Смешко заявил, что телеканалы «112 Украина» и NewsOne отказались размещать рекламу его политсилы. Политик, на своей странице в Facebook, пообещал подать в суд на действия руководства телеканалов.

«Вынужден сообщить вам, что новостные каналы «112 Украина» и NewsOne отказали нашей политической партии «Сила и Честь» в размещении платной рекламы. Вы знаете, что согласно действующему законодательству, а также руководствуясь свободой слова в нашей стране все должны иметь равный доступ к информационным ресурсам… Когда мы даже согласились с увеличенными ценами на политическую рекламу, чем для других, нам все равно категорически отказали в размещении. Ну что ж, это означает, что нас воспринимают серьезно и мы являемся реальным политическим оппонентом сил, стоящих за телеканалами «112 Украина» и NewsOne. Оппонентами сил, которые фактически представляют точку зрения страны-агрессора, которая ведет против Украины войну», – заявил Смешко.

Смешко: "112" і NewsOne відмовили нашій партії "Сила і Честь" у розміщенні реклами Ігор СМЕШКО: "112 Україна" і NewsOne відмовили нашій партії "Сила і Честь" у розміщенні реклами"Дорогі друзі! Змушений повідомити вам, що новинні канали "112 Україна" і NewsOne відмовили нашій Політична партія "Сила і Честь" у розміщенні платної реклами. Ви знаєте, що згідно з чинним законодавством, а також керуючись свободою слова, у нашій країні всі повинні мати рівний доступ до інформаційних ресурсів. Але саме ці новинні телеканали останнім часом абсолютно виключили будь-які новини про нашу партію "Сила і Честь" і занижують наші рейтинги.Коли ми навіть погодилися зі збільшеними цінами по політичній рекламі, аніж інші, нам все одно категорично відмовили у розміщенні. Ну що ж, це означає, що нас сприймають серйозно і ми є реальним політичним опонентом сил, що стоять за телеканалами "112 Україна" і NewsOne. Опонентами сил, що, фактично, представляють точку зору країни-агресора, яка веде проти України війну.Дякуємо за те, що ви нас серйозно сприймаєте. Але ми вимагаємо дотримання Конституції і законів української держави. Дорогі друзі, будемо і надалі інформувати вас щодо перебігу подій, які ми будемо оспорювати в суді. Дякую" #Сила_і_Честь Geplaatst door Смешко Ігор op Dinsdag 9 juli 2019

Напомним, что кум Виктора Медведчука, который баллотируется от «Слуги народа», не имеет права идти в Раду. Как выяснили журналисты Андрей Холодов более 200 дней в течение года не был в Украине.