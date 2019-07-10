Капелланы проведут акцию протеста против поправок в закон о военном капелланстве

Народные депутаты Верховной Рады своими действиями стремятся разрушить деятельность военных капелланов. Капелланы призывают поддержать законопроект и исключить из него разрушающие его суть поправки.

11 июля в 9 утра военные капелланы соберутся под стенами парламента в поддержку принятия Закона Украины «О военном капелланстве» (№10244-1) без внесения разрушающих его суть поправок, сообщает Синодальное управления военного духовенства Православной Церкви Украины и Департамент Военного капелланства Украинской Греко-Католической Церкви.

6 июня 2019 народные депутаты 227 голосами приняли данный законопроект за основу в первом чтении.

Как отмечается в сообщении, этот документ разработан на основе пожеланий военных священников (капелланов) с учетом практического опыта капелланской службы в Украине и сформирован совместными усилиями народных депутатов, юристов, экспертов по религиозным вопросам с привлечением представителей Совета пастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

Содержание этого законопроекта полностью поддерживают капелланы, которые находятся на должностях «военный священник (капеллан)» в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины.

Организаторы мероприятия утверждают, что после обработки в комитетах текста законопроекта оказалось, что текстовое содержание и концептуальные основы капелланства были подменены и поэтому священника духовника, фактически делают офицером по работе с личным составом. Такая модификация концепции проекта закона №10244-1 является фатальной для капелланской службы.

Согласно новой, подмененной, концепции фактически создается государственный контроль за священнослужителями – капелланами, и формируются специфические иерархически вертикальные отношения с прямым подчинением капелланов руководителям военных структур. Таким образом, нивелируется религиозная составляющая капеллана и его духовную связь с Церковью.

Духовная опека военнослужащего достигается путем пастырского служения и независимой духовной поддержки священнослужителем, которого, учитывая сложившуюся практику, принято называть капелланом. Желание подчинить капелланов военному командованию может привести к полной потере доверия военнослужащих к капелланам.

УВАГА!У четвер, 11 липня, Верховна Рада України має розглянути та ухвалити проект Закону «Про військове капеланство»… Geplaatst door Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України op Dinsdag 9 juli 2019

В связи с этим капелланы и все неравнодушные собираются под стенами парламента с призывом к народным избранникам принять во втором чтении и в целом проект закона №10244-1 без правок, предлагаемых комитетом, ведь они подменяют сущность функционирования капелланства в Украине.