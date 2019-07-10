В Чернобыле окончательно ввели в эксплуатацию новый саркофаг

Сегодня, 10 июля на Чернобыльской атомной электростанции ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком, сообщил старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Антон Усов на своей странице в Facebook.

«Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда Укрытие, «Новый безопасный конфайнмент» запущен в эксплуатацию и передается Украине», – заявил Усов.

На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро, а вклад ЕБРР составил более 700 млн евро.

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Усов добавил, что новый конфайнмент прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии.

Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда Укрытие, Новый Безопасный Конфайнмент пущен в эксплуатацию и… Geplaatst door Anton Usov op Woensdag 10 juli 2019

Напомним, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС – крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года, а в 2016 году его надвинули на четвертый энергоблок. В апреле 2019 года новый саркофаг успешно прошел пробную эксплуатацию, которая длилась 72 часа.