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Верховная Рада вернула законопроект о «дематюкации» на доработку

Автора документа просят учесть в законопроекте рекомендации научно-юридического управления. В то же время, Богомолец указывает на пробелы существующего законодательства.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики вернул на доработку законопроект Ольги Богомолец о «дематюкации». Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает агентство «Укринформ».

Вернуть законопроект попросила сама Богомолец, «чтобы учесть в нем замечания главного научно-юридического управления». Богомолец заявила, что ее законопроект не касается физических лиц, а только публичных деятелей и средств массовой информации, а масс-медиа исказили содержание законопреокта.

Кроме того Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословие привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

В ответ на замечание члена комитета Ольги Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Позже, против этого законопроекта высказался Геннадий Москаль, политик известный своей любовью к крепким выражениям.

Источник Укринформ
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