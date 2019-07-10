Россия продолжает усиленное снабжение оккупированного Донбасса боеприпасами, – разведка

Россия поставила оккупационным силам на Донбасс 600 тонн боеприпасов только за лето. Грузы с боеприпасами поставляются гражданским транспортом, который до границы сопровождает ФСБ.

За текущее лето Россия уже предоставила оккупантам Донбасса 600 тонн боеприпасов. Спикер Минобороны Украины Максим Праута заявил об этом на брифинге, передает «Левый Берег».

«В течение июня-июля этого года с территории России железнодорожным транспортом для соединений частей 1-го и 2-го армейских корпусов (боевиков) доставлено более 600 тонн боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами», – сказал он.

Кроме того, военные грузы на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Россия поставляет с помощью гражданского транспорта. До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.

До границы этот транспорт сопровождает ФСБ РФ.

Напомним, 2 июля в Станице Луганской, где 30 июня завершилось разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции.