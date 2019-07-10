В Москве задержали крымскотатарских активистов протестовавших против репрессий в Крыму

Акция связана с рассмотрением В Верховном суде России жалобы на приговор четверым крымским татарам по делу «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от 9 до 17 лет.

В Москве крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа, сообщают российский телеканал «Дождь».

Участники акции держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.

На место прибыли правоохранители и начали задерживать участников акции. Сообщается, что семеро человек задержаны, остальные разошлись. Задержанных везут в ОВД «Китай-город».

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Напомним, «Хизб ут-Тахрир» – религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией. Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. «Организатор» ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.