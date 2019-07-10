Парубий призывает военных выйти на парад в День независимости Украины

Спикер Рады «ошарашен» решением Зеленского об отмене парада и призывает военных почтить память погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных самостоятельно выйти на парад в Киеве на День Независимости Украины. Парубий сделал такое заявление на заседании Рады, передает «Левый Берег».

«Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев призываю всех, кто боролся и воевал за волю Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 19-го года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей страны», – заявил Парубий.

Он также подчеркнул, что лично посетит этот парад и признался, что был ошарашен решением президента Владимира Зеленского о его отмене.

«Но будет ли парад – не им решать», – добавил Парубий.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что вместо традиционного парада ко Дню Независимости в Киеве, он выделит 300 млн гривен на премии военнослужащим, а сам праздник «приобретет новый формат».

В прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад «Марш новой армии». В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие «Ольха». Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.