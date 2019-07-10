В Верховную Раду проходят только четыре партии, – соцопрос

По данным КМИС, только четыре партии преодолевают 5% барьер. Наибольшие шансы пройти в парламент имеют шесть партий.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская Солидарность» и «Батькивщина», свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля, в т.ч. 48,8% – точно собираются голосовать.

Людям задавался вопрос: «А за какую партию вы собираетесь проголосовать?» и предлагался список партий. Ответы распределились следующим образом:

37,8% проголосовали бы за партию «Слуга народа»,

11% – за партию «Оппозиционная платформа – «За Життя»,

7,2% – за партию «Европейская Солидарность»,

4,8% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»,

3,4% – за партию «Голос»,

3,2% – за партию «Сила и Честь»,

2% – за партию «Оппозиционный блок»,

1,9% – за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,8% – за «Украинскую стратегию Гройсмана»,

1,4% – за партию «Гражданская позиция»,

1,2% – за партию «Свобода»,

1,2% – за «Партию Шария»,

0,5% – за «Самопомич»,

0,1% – за Аграрную партию,

за другие партии – всего 0,3%,

0,4% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,9% – не определились, за кого голосовать,

1,9% – отказались отвечать на вопросы.

Также, согласно опросу, сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют шесть партий: «Слуга народа» (48,5%), «Оппозиционная платформа – «За жизнь» (14,1%), «Европейская Солидарность» (9,2%), «Батькивщина» (6,2%), «Голос» (4,4%), «Сила и Честь» (4,1%).

Напомним, партия «Слуга народа» остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.