Идущий в Верховную Раду от «Слуги народа» кум Медведчука не имеет на это права

Кум Медведчука, который баллотируется от «Слуги народа», не имеет права идти в Раду. Андрей Холодов более 200 дней в течение года не был в Украине.

Кум Виктора Медведчука Андрей Холодов, детей которого крестила жена Медведчука Оксана Марченко, и который идет в Раду под 22 номером от партии «Слуга народа», более 200 дней в течение года находился за пределами Украины, следовательно, не имеет права баллотироваться в нардепы. Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» узнали от источников в Погранслужбе, что Холодов «живет на две страны» – в Австрии и Украине.

«Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Журналисты проанализировали данные его перелетов с начала января по конец декабря, подавляющее большинство которых – в Вену. В элитном районе австрийской столицы, как рассказывали «Схемы», семья Холодова имеет виллу за 6 млн евро», – говорится в материале.

В то же время по закону «О выборах народных депутатов Украины» им может быть избран украинец, проживающий на родине в течение последних 5 лет. В свою очередь, закон «О гражданстве Украины» определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышает 90 дней, а в сумме за год – 180 дней.

Таким образом, Холодов нарушает требование избирательного законодательства, которое запрещает баллотироваться в депутаты лицам, не проживавшим в Украине последние 5 лет.

Сам Холодов на просьбу журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова «теневым бизнесменом», который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения «Честно» проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода «Эфкон-окна» в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

В то же время, по данным журналистов, в списке «Слуги народа» Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

Ранее Центральная избирательная комиссия направила партии «Слуга народа» письмо с информацией о возможном двойном гражданстве или непроживании в Украине в течение последних 5 лет четырех кандидатов в народные депутаты, среди которых и Андрей Холодов. При этом ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.