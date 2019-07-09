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В Украину назначен новый посол Евросоюза

Эстонец Матти Маасикас сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли на посту осла в Украине.

Эстонский дипломат Матти Маасикас (Matti Maasikas) назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии», – говорится в сообщении Европейской службы внешних дел.

Маасикас сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году, в рамках плановой ротации.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Напомним, что в этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович. Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.

Источник Интерфакс-Украина
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