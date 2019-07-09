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Зеленский отменил военный парад на День независимости Украины

Вместо парада президент пообещал выплатить военным денежные премии.

Президент Владимир Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военнослужащим, заявил он в видеообращении.

«Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что премию получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, а также военные, которые пребывают в зоне проведения Операции объединенных сил.

Geplaatst door Володимир Зеленський op Dinsdag 9 juli 2019

Зеленский подчеркнул, что празднования ко Дню независимости «не отменяются, а приобретают новый формат».

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад «Марш новой армии». В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие «Ольха». Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

Источник POLITua
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