Зеленский отменил военный парад на День независимости Украины

Президент Владимир Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военнослужащим, заявил он в видеообращении.

«Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что премию получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, а также военные, которые пребывают в зоне проведения Операции объединенных сил.

Geplaatst door Володимир Зеленський op Dinsdag 9 juli 2019

Зеленский подчеркнул, что празднования ко Дню независимости «не отменяются, а приобретают новый формат».

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад «Марш новой армии». В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие «Ольха». Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.