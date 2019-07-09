В Москве суд выдвинул «обвинение» всем украинским военнопленным морякам

В России выдвинули окончательное «обвинение» всем 24 украинским военнопленным морякам. Предположительно на следующей неделе им будет продлена мера пресечения.

Следственное управление ФСБ России предъявило «обвинение» в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела», – написал Полозов.

Он уточнил, что последнему обвинение в ходе сегодняшних следственных действий было предъявлено моряку Андрею Артеменко.

По словам адвоката, предположительно на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля.

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским… Geplaatst door Nikolai Polozov op Dinsdag 9 juli 2019

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.