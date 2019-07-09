Главарь «ЛНР» Песечник назвал «актом агрессии» ремонт моста в Станице Луганской

Пасечник так же обвинил Зеленского в попытке срыва разведения сил в районе Станицы Луганской, из-за заявлений о ремонте моста.

Глава так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что расценит ремонт моста в Станице Луганской как акт агрессии Украины, написал он в своем в Twitter.

«Любые односторонние действия Украины на территории «ЛНР», частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение сил, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг?», – заявил Пасечник в ответ на сообщение президента Владимира Зеленского.

Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг https://t.co/ighV2xCsNs — Леонид Пасечник (@glavalnr) July 9, 2019

Напомним, ранее, 8 июля, Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения. Президент подчеркнул, что работами будут заниматься гражданские лица, а не военные.

30 июня в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил ООС и боевиков.

Мост в Станице Луганской был разрушен в 2014 году. Он играет важную роль для местных жителей, так как там находится единственный пункт пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями в Луганской области. Украина неоднократно выражала готовность отремонтировать мост в одностороннем порядке, однако Россия игнорировала это.

В марте Евгений Марчук, представлявший Украину в контактной группе по Донбассу, заявил, что мост не ремонтируют, потому что Россия хочет, чтобы он выдерживал танки.

Украина несколько раз пыталась направить рабочих для ремонта моста, но пророссийские боевики каждый срывали начало работ.