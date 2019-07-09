Российские оккупанты опубликовали видео ракетного обстрела жилой зоны Марьинки

Боевики российских НВФ опубликовали в соцсетях видео ракетного обстрела зоны жилой застройки Марьинки. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел из реактивной установки разминирования, предположительно УР-83, по окраинам Марьинки с территории населенного пукнтка Александровка. Видео обстрела выложил в сеть один из оккупантов, который снимал выстрел на мобильный телефон, сообщает пресс-служба 24-й бригады ВСУ.

«На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые защищают окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются как обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений», – сказано в сообщении.

Відеофіксація злочинів бойовиків у Мар`їнці На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар`їнки.Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б`ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкривають вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів.За кадром можна почути наскільки неадекватною є поведінка російських найманців, а також реакція на власні злочини, яких вже на скільки багато, що вони і не намагаються їх приховувати.Дуже сподіваємось, що ці кадри побачить в першу чергу місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях та зробить для себе висновки.Матеріали за даним злочином будуть надані в СЦКК.#jfo #оос #ато #донецьк #олександрівка #марьинка #донецк #александровка #война #сцкк Geplaatst door 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба op Maandag 8 juli 2019

За кадром слышен неадекватный смех российских наемников, а также реакция на их собственное преступление.

«Очень надеемся, что эти кадры увидит в первую очередь местное население, проживающее на временно оккупированных территориях и сделает для себя выводы. Материалы по данному преступлению будут предоставлены в СЦКК», – добавили в пресс-службе 24-й бригады.

Установка УР-83П предназначена для разминирования минных полей путем дистанционного взрыва заряда, направленного с воздуха. Пуск заряда производится из укрытия с расстояния не ближе 50 м от установки разминирования. Подобный взрыв мощностью около 250 мин боевики совершали в районе Марьинки в конце июня.