Глава «Слуги народа» Разумков не считает приоритетным вопрос государственного языка в Украине

Разумков не намерен переходить на украинский язык до деоккупации Донбасса. Политик считает, что языковой вопрос не является приоритетным для общества.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не намерен переходить на государственный язык, «пока оккупированы Крым и Донбасс», такое заявление прозвучало в эфире телеканала «ICTV».

«Если мы говорим о моем украинском языке, то я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас аннексирован Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык – чтобы никто не захотел прийти и меня здесь «защищать». У меня все хорошо, как у человека, который говорит на русском языке», – отметил политик.

Он считает, что на сегодня вопрос государственного языка пока не является приоритетным.

«Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды». – заявил Разумков.

«Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовалась государственный язык. Это не было сделано, мы пошли «путем кнута», – добавил он.

Напомним, 13 июня в эфире другого телеканала Разумков заявил, что начнет говорить на украинском, когда станет народным депутатом.

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Сейчас конституционность этого закона рассматривает Конституционный Суд по представлению 52 народных депутатов.