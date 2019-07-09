В Генпрокуратуре фактически остановлено расследование дел Майдана

Расследование дел Майдана остановилось с приходом в ГПУ Сергея Кизя. Начальник департамента не принимает никаких мер для развития уголовных производств по делам Майдана.

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что расследование дел Майдана в регионах заблокировано в связи с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР. Такое заявление Горбатюк сделал в эфире «Громадського».

«Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств ни были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства», – отметил Горбатюк.

По его словам, в полномочия департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций относительно них.

«Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно», – отметил Горбатюк.

В конце июня суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана. Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200. Щеголева взяли под стражу еще в 2015 году. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.