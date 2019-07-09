Саммите Украина-ЕС не принял решений по «Северному потоку-2» и санкциям против России

На саммите Украина-ЕС не согласовали ключевые позиции по санкциям и «Северному потоку-2». Но сама по себе саммит уже является положительным фактом, считает экс-президент.

Саммит «Украина-ЕС», который состоялся в Киеве, сам по себе является положительным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами, заявил в эфире телеканала «Украина», комментируя ход и документы, подписанные по итогам переговоров пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передает сайт политсилы.

«Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года. Но я категорически не допускаю того, чтобы мы позволяли в отношениях Украины и Евросоюза большие перерывы», – констатировал Порошенко.

Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад. «Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации очень важны по текущей работы. Положительно и то, что одобренная четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад. Речь идет о следующих после плана «Восточного партнерства» шаги «Четырех союзов», – подчеркнул Порошенко.

«Это союз таможенный, союз энергетический, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвизом чрезвычайно важно. Союз энергетический – это энергетическая безопасность нашего государства. Союз таможенный и шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров», – пояснил лидер партии «Европейская солидарность».

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. «Первое, что не удалось сделать – это определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили «азовский пакет» санкций. Если Путин не освобождает моряков – это должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции – это не инструменты наказания. Это инструменты давления по обязательствам выполнения решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны в соответствии с моими директивами», – напомнил Порошенко.

Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции по строительству «Северного потока-2». «Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию включили вопрос «Северного потока – 2». А к концу 2019 остается все меньше времени», – отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» также пояснил, что для реализации инициативы «Четырех союзов» нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

«Мы готовы помогать Украине, мы – государственники, и ни в коем случае для нас позиция «Чем хуже, тем лучше» не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой Украине, команда которой должно восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ», – убежден Петр Порошенко.