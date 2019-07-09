Владелец «NewsOne» обвинил генпрокурора во лжи и непрофессионализме

Владелец «NewsOne» Козак обвинил Луценко во лжи и заявил о «непрофессионализме и профнепригодности» главы ГПУ. ГПУ заявила о причастности бенефициаров «NewsOne» к финансированию оборонного комплекса России.

Владелец телеканала «NewsOne» депутат Верховной Рады Тарас Козак считает, что заявление главы ГПУ о причастности телеканала к финансированию оборонного комплекса России является «циничной ложью и говорит о его непрофессионализме и профнепригодности», говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

«Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским «Промсвязьбанком» является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности», – говорится в заявлении.

Тарас Козак утверждает, что конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, «как это было подано генеральным прокурором».

«Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала «NewsOne» и владею 100% телеканала непосредственно», – заверил он.

По словам владельца «NewsOne», другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными. Тарас Козак рассматривает его как искусственное создание оснований для применения санкций против NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам.

Владелец телеканала также заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как «дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет».

Тарас Козак опубликовал выписку из государственного реестра, в которой «подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала».

Напомним, украинский телеканал «NewsOne», связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с «Россией 1» под названием «Надо поговорить» по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина «должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники». Он добавил на своей странице в Facebook, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

«Украине предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами», – написал Данилюк.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в этой ситуации Украина «должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники». Он добавил, что в Совете нацбезопасности работают над решениями.

«Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией России», – подчеркнул Данилюк.

Он также призвал реагировать на действия РФ «уверенно, без лишних эмоций и паники».

«Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», – пояснил секретарь СНБО.

Треба поговорити? Ну-ну.Порівнювати це непорозуміння з телемостом «США-СРСР» у 1982 році, між різними ідеологіями та… Geplaatst door Alex Danylyuk op Zondag 7 juli 2019

Спикер Рады Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост. Он заявил об этом в начале согласительного совета Верховной Рады, сообщил «Укринформ».

«Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензий на вещание… Враг, окопавшийся у нас в тылу и стреляющий нам в спину, должен быть ликвидирован. Телемост не имеет права состояться», – сказал спикер.

По его мнению, реакция государства на эту «прямую попытку информационного прорыва» должна быть настолько жесткой, чтобы в будущем ни у кого не было желания повторить эту попытку.

«Медведчуковский пророссийский канал «NewsOne» 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом «Россия». По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году грубого вторжения российских «зеленых человечков», оккупации Крыма, захвата Донбасса, когда каждый день гибнут и получают ранения наши воины, когда в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинцев и крымских татар, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами», – возмутился Парубий.

Позже «NewsOne» объявил об отмене телемоста с РФ и заявил об угрозе нападения.

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за планов NewsOne провести телемост c Россией и заявила о причастности бенефициарных владельцев телеканала «NewsOne» к финансированию оборонного комплекса России.

Националисты провели акцию протеста у здания телеканала «NewsOne» в Киеве с требованием забрать у телеканала лицензию.