Лукашенко поддержал инициативу Зеленского по встрече с Путиным

Президент Беларуси отреагировал на заявление Зеленского о возможных шестисторонних переговорах в Минске. Он готов принять в Минске участников переговоров по Донбассу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Терезой Мэй, Ангелой Меркель и Эммануелем Макроном в Беларуси, говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

«Наш Президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», – сказано в заявлении.

В сообщении также сказано, что Лукашенко поддерживает участие США в переговорах и считает, что без американской стороны разрешить конфликты будет сложно. Кроме того, в сообщении отмечается, что в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ при посредничестве глав государств США, Великобритании, Франции и Германии. Ранее в «нормандском формате» переговоров не участвовали представители США.