Россия не признает принятую парламентариями в ОБСЕ резолюцию по Крыму

Российская делегация в ПА ОБСЕ не признает «крымскую резолюцию» ассамблеи. Член российской делегации заявил об отсутствии кворума, в то время как из 9 представителей РФ в зале был только один.

Российская делегация в парламентской ассамблее ОБСЕ не признает принятую сегодня итоговую декларацию 28-й сессии ПА ОБСЕ с осуждением российской аннексии Крыма и Севастополя и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей, а также не считает ее положения обязательными для выполнения, заявил после голосования член российской делегации, депутат Госдумы России Николай Рыжак, сообщает российское информагентство «ТАСС».

«Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения. Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно», – заявил Рыжак.

Итоговая декларация ПА ОБСЕ включает резолюцию с осуждением российской аннексии Крыма и Севастополя и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей. За Люксембургскую декларацию проголосовали 94 парламентария, 7 человек проголосовали против. Всего в состав ПА ОБСЕ – 323 члена из 56 парламентов. Из российской делегации на голосовании присутствовал только один представитель.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Россия совершила аннексию полуострова Крым, захватив ключевые правительственные здания и объекты инфраструктуры. Позднее президент России Владимир Путин признал, что захват власти произвели российские военные.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».