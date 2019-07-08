Зеленский пообещал, что Украина построит новый мост в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«Мы подождем неделю, максимум 8 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, то мы начнем строить мост», – сказал Зеленский.

Он сообщил, что «есть идеи как это быстро сделать» в течении месяца, добавив, что строительство будут вести гражданские лица. Кроме того, Зеленский пообещал «электрокары и автобусы», чтобы подвозить людей от моста к пункту въезда-выезда.

Зеленский добавил, что строительством будут заниматься гражданские лица, а не военные.

Напомним, 30 июня в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил ООС и боевиков.