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Зеленский пообещал, что Украина построит новый мост в Станице Луганской

Президент пообещал, что строительство начнется вне зависимости от действий боевиков.

Президент Владимир Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«Мы подождем неделю, максимум 8 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, то мы начнем строить мост», – сказал Зеленский.

Он сообщил, что «есть идеи как это быстро сделать» в течении месяца, добавив, что строительство будут вести гражданские лица. Кроме того, Зеленский пообещал «электрокары и автобусы», чтобы подвозить людей от моста к пункту въезда-выезда.

Зеленский добавил, что строительством будут заниматься гражданские лица, а не военные.

Напомним, 30 июня в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил ООС и боевиков.

Источник Левый Берег
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