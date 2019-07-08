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Генпрокуратура возбудила дело из-за планов «NewsOne» провести телемост c «Россией»

Готовится представление в суд, с требованием наложить арест на активы телеканала.

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за планов NewsOne провести телемост c Россией, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице Facebook.

«В связи с намерениями телеканала «Ньюз-Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные – от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», – написал Луценко.

Телемост с Россией был анонсирован вечером 7 июля в эфире передачи «Вести недели» на «Россия 1». По словам пропагандиста Дмитрия Киселева, «откровенный разговор между простыми людьми давно назрел», и его назначили на 12 июля. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов – с украинской.

В зв‘язку з намірами телеканалу «Ньюз – Ван»провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ…

Geplaatst door Юрій Луценко op Maandag 8 juli 2019

Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций «NewsOne».

8 июля «NewsOne» объявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз.

Источник POLITua
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