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Украина подготавливает план ответных действий на возвращение России в ПАСЕ

В качестве ответных мер Украина применит к ПАСЕ «тактику тысячи порезов», работа над которыми в настоящее время завершается.

Киев заканчивает разработку перечня ответных шагов на возвращение делегации России в ПАСЕ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал об этом в интервью «Левому Берегу».

«Гарантирую личным словом посла – это будут шаги, которые Совет Европы будет чувствовать и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России. Мы сейчас финализируем набор таких шагов», – сказал Кулеба.

Он предложил разделить украинский реакцию на 2 элемента. Первый – это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отзыв приглашения наблюдателям ПАСЕ мониторить выборы в Украине.

«Второй элемент – набор шагов, которые я называю «тактикой тысячи порезов»: когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам. Функция правительственной дипломатии как раз в этом и заключается», – отметил дипломат.

Одним из таких публичных шагов Киева уже стал отзыв на консультации посла Украины при Совете Европы.

«В дипломатии чем дольше длится вызов на консультации, тем серьезнее сигнал партнеру о том, что проблема действительно глубокая и фундаментальная. Я уже получил буквально сегодня (в день нашего разговора 4 июля – авт) смску из Страсбурга от человека, скажем так, с той стороны баррикад, который поинтересовался, когда именно я возвращаюсь. То есть, они анализируют глубину украинского недовольства, а значит наш сигнал – когда Украина реально пошла на жесткую реакцию, вызвав посла на консультации, воспринят, его считали правильно», – сказал Кулеба.

«Сколько отзыв будет продолжаться – пока неизвестно, консультации продолжаются. И они будут продолжаться ровно столько, сколько нужно. Билет у меня в один конец, по состоянию на сейчас у меня нет обратного билета в Страсбург», – добавил дипломат.

Напомним, что президент Украины Зеленский предложил нацлидеру России Путину встретится в Минске и обсудить вопросы связанные с оккупацией Донбасса и Крыма.

Источник Левый Берег
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