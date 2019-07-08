Телеканал «NewsOne» заявил об отмене телемоста с пропагандистами «России»

Украинский телеканал «NewsOne», связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, отменил планировавшийся на 12 июля телемост с «Россией 1» под названием «Надо поговорить», говорится в сообщении на сайте телеканала.

«NewsOne» сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», – сказано в заявлении.

Телемост с Россией был анонсирован вечером 7 июля в эфире передачи «Вести недели» на «Россия 1». По словам Дмитрия Киселева, «откровенный разговор между простыми людьми давно назрел», и его назнаили на 12 июля. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов – с украинской.

Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций «NewsOne».

Телеканал считает, что угрозы, связанные с телемостом, «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».