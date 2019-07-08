Зеленский предлагает Путину встретится в Минске

Встреча должна пройти при участи Трампа, Мэй, Меркель и Макрона. Зеленский намерен обсудить вопросы «чей Крым?» и «чьих войск нет на Донбассе?».

Президент Владимир Зеленский призывает президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси, сказал глава государства в своем видеообращении.

«А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо…. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США, премьер Великобритании, канцлер ФРГ, президент Франции. Место?… Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить. Правда?» – сказал Зеленский.

Geplaatst door Володимир Зеленський op Maandag 8 juli 2019

Он также заявил, что намерен обсудить с Путиным вопрос, «чей Крым?», и «чьих войск нет на Донбассе?».

Напомним, украинский телеканал «NewsOne», связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с «Россией 1» под названием «Надо поговорить» по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году. Позже руководство канала сообщило об отказе от этой инициативы.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина «должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники». Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Глава СБУ инициировал проведение внепланового совещания и призвал СНБО ввести санкции против телеканалов «NewsOne» и «112-Украина».

Отметим, после победы на выборах Зеленский заявил, что встретится с Путиным после возвращения оккупированных территорий. Он также пообещал поднять вопрос о компенсации за Крым и Донбасс.