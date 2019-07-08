Верховный суд Украины отменил решение о пережеребьевке партий в избирательном бюллетене

Верховный Суд отменил обязательство Центральной избирательной комиссии провести пережеребьевку партий для определения порядка их размещения в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

«Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился», – говорится в сообщении.

Отмечается, что партия приветствует решение Верховного Суда и надеется, что больше ничего не помешает проведению выборов.

Напомним, в конце июня ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене. В первой тройке – «Оппозиционный блок», «Сила и честь» и ВО «Батькивщина».

4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку номеров. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени партии «Рух новых сил» уже после жеребьевки.

6 июля партия «Слуга народа» подала кассацию в Верховный Суд на это решение.