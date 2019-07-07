Телеканал «NewsOne» собирается провести телемост с пропагандистами с «России»

Пропагандист Дмитрий Киселев сообщил об этом в эфире телеканала. «NewsOne» пока не комментировали данное заявление. Виктория Сюмар осудила проведение такого телемоста

Украинский телеканал «NewsOne», принадлежащей соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, и российский государственный канал «Россия 24» проведут совместный телемост «Надо поговорить» 12 июля. Как сообщил в программе «Вести недели» российский ведущий Дмитрий Киселев, двухчасовой телемост состоится в ближайшую пятницу в 18 часов.

Ведущими от телеканала «Россия» будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, от «NewsOne» – Василий Голованов и Елена Кирик.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на странице в Facebook осудила проведение такого телемоста.

«Телемосты, диалоги – это все прекрасно. Но только тогда, когда Россия уйдет с украинского Донбасса и Крыма. Все остальное – предательство. Точка», – написала она.

Телемости, діалоги – це все прекрасно. Але лише тоді, коли Росія піде з українського Донбасу і Криму. Все решта -… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Zondag 7 juli 2019

«NewsOne» пока не комментировали данное заявление.

Напомним, что в июне в орбиту соучредителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука попал телеканал «ZiK», а так же появилась информация, что под его контроль перешел телеканал «Интер». Кум российского президента Владимира Путина через своих союзников влияет на еще два информационных телеканала – «112. Украина» и «NewsOne».