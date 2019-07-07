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Филарет дал интервью пропагандистам телеканала «Россия-24»

Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам с телеканала «Россия-24», в котором жалуется на томос и автокефалию украинскую церковь.

Почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала «Россия-24» рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. На интервью почетного патриарха Филарета в эфире пропагандистского российского телеканала обратил внимание украинский журналист Милан Лелич, сообщивший об этом на своей странице в Facebook.

«Пропагандистка «Россия 24» Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос – плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты», – написал он.

Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьєва не тільки спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А…

Geplaatst door Milan Lelich op Zondag 7 juli 2019

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет «Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата». Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП. Источник:

Источник POLITua
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