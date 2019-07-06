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Кремль будет использовать «нетрадиционные военные тактики» для создания хаоса во всем мире – Пентагон

Эксперты подготовили для Пентагона доклад, в котором подчеркивается, что российская агрессия будет распространяться на страны Евросоюза, США и в целом на весь мир. Это требует от Запада разработки мер по противодействию планам Кремля.

Россия продолжает вести «гибридную войну» и расширять свое влияние по всему миру. Западные страны во главе с США должны разработать комплексную стратегию для противостояния российскому влиянию, считают авторы доклада «Российские стратегические намерения» («Russian Strategic Intentions»), подготовленного для Министерства обороны США, , сообщает русская служба «Голоса Америки».

Документ на 137 страницах готовили более двух десятков экспертов из многих аналитических центров США. Доклад был сдан Пентагону в мае, но его содержание стало известно публике совсем недавно – на большую экспертную работу обратило внимание издание «Politico».

Контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко отмечает во вступлении к докладу, что в наступающей эпохе соперничества крупных держав – таких, как США, Россия и Китай – столкновения между сторонами все чаще будут происходить «ниже уровня вооруженного конфликта» с ростом применения нетрадиционных военных тактик. Россия будет пытаться и далее сеять нестабильность, используя различные способы влияния – геополитические, экономические и военные, а иногда и смесь их всех.

Источник Голоса Америки Politico
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