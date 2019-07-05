Командующий ООС считает, что российское наступление на Донбассе маловероятно

Командующий ООС подчеркивает, что на Донбассе идет позиционная война. При этом отмечается, что резкое изменения обстановки в пользу одной из сторон невозможно.

Существующая концентрация войск на Донбассе исключает возможность резкого изменения обстановки в пользу одной из сторон. Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский рассказал об этом в интервью «Defense Express».

«В настоящее время фактически происходит так называемое позиционное противостояние. С обеих сторон созданы группировки, которые обладают достаточными силами и средствами. Это в целом исключает возможность резкого изменения обстановки в пользу одной из сторон», – сказал Сырский.

Командующий отметил, что ВСУ знают, что на двух полигонах в Ростовской области («Кузьминский» и «Кадамовський») развернуты 13 батальонных тактических групп в разной степени готовности, предназначенные для наращивания группировки оккупационных войск. «Из них 5 БТГ имеют готовность сутки. Мы также отрабатываем определенные планы, в которых учитываются подобные угрозы », – сказал он.

Сырский отметил, что с массовым появлением у ВСУ на передовой ПТРК «Стугна-П» удалось получить преимущество на линии разграничения, ведь «сегодня мы уже можем в случае нарушения противником своих обязательств применять собственные противотанковые средства на расстояние до пяти километров, значительно больше тех возможностей, которые имеет противник». Это позволяет держать врага на далеком расстоянии и полностью контролировать его действия.

Также использование новейших БПЛА вывело применения войск на более качественный уровень в контексте добывания сведений о противнике, предупреждения возможных действий, наведения артиллерии и тому подобное.

В то же время, по словам Сырского, решение вопроса текущего противостояния на Донбассе не является чисто военным, оно лежит больше в политической плоскости. «Однако важным здесь является фактор времени: чем дольше не решается вопрос противостояния, тем труднее будет его решить с годами», – считает он.