Уволился глава Совета судей, обвинивший окружение Зеленского в давлении на судей

Олег Ткачук сложил полномочия председателя Совета судей. Он огласил свое решение во время заседания, сообщает «Судово-юридична газета».

«После прошедшего заседания я принял решение баллотироваться на должность судьи Конституционного Суда Украины. И часть коллег стала думать, как быть, ведь Совета судей рассматривает вопрос о кандидатах в КСУ. Действительно, я думаю, что вопрос в этом есть. И было бы странно, если бы я здесь сидел головой и думал о том, как допустить себя в КСУ. Кроме того, в судебном сообществе появилась заблуждение, что Совета судей – это не цельный орган, а я больше занимаюсь решением проблем с Вадимом Алексеевичем (с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко). Это неправда», – сказал он.

«Бывает, что мы в совещательной комнате так обсуждаем вопросы, потом выходим как после бокса. Но это не значит, что у нас нет общих интересов. Обсудив с коллегами, я написал новое заявление… Итак, с 5 июля до завершения конкурса на должность судьи КСУ, воздерживаюсь от выполнения задач ССУ, участия в заседаниях ССУ, слагаю с себя полномочия председателя ССУ», – добавил он.

«После того, как конкурс в КСУ завершится, я с удовольствием буду участвовать в заседаниях Совета судей», – отметил Ткачук.

Напомним, председатель Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления на судей со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского. Ткачука возмутила встреча его заместителя Вадима Бутенка с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой. В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он выразил желание войти в рабочую группу, которую Офис президента планирует создать для оценки судебной реформы.