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Россия превратила Донбасс в полигон для испытания своего вооружения, – командующий ООС

Россия использует Донбасс как полигон для проверки своего современного оружия. Периодически в зону проведения ООС заходят и российские профессиональные снайперы.

Сейчас Донбасс используется оккупантами в качестве полигона для проверки возможностей современных российских вооружений и военной техники. Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский рассказал об этом в интервью «Defense Express».

«Российское военное руководство насыщает оккупационный контингент современными средствами огневого поражения, комплексами разведки и радиоэлектронной борьбы, средствами связи и другими новейшими средствами для достижения преимущества над Объединенными силами. Одновременно происходят исследования функционального и технологического назначения новых образцов вооружений в боевых условиях. Сейчас Донбасс используется оккупантами в качестве полигона для проверки возможностей современных российских вооружений и военной техники», – сказал Сырський.

По его словам, перечень именно современного российского оружия на вооружении войск противника является большим. При этом, применение российского новейшего вооружения (в частности, это касается РЭР, РЭБ и ПВО) возлагается преимущественно на российских военных, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Также уже зафиксировано множество фактов применения подразделениями оккупационных войск танков Т-72БА (образца 1999 года) и Т-72БЗ (образца 2011 года), боевых-бронированных машин БТР-82А, БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА, БМД-2 ГИЛ, бронеавтомобилей «Рысь», «Тигр» ГАЗ 3937 «Водник», КамАЗ-43269 «Выстрел», «Мустанг», артиллерийских систем 2Б16 “Нона-К», РСЗО «Торнадо», ОДДС «Панцирь-С1», РЛС «Каста-2Е2 », подсистем управления ПВО тактического звена «Барнаул-Т», ПЗРК «Верба» и многое другое.

Есть факты применения современных управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» калибра 152-мм российского производства. Также противник использовал управляемую мину КМ-8 «Грань» – это было зафиксировано в 2016 году. Наряду с этим противник активно использует противотанковые средства – это преимущественно ракеты 9М111 и 9М113, которые запускаются с ПТРК Фагот.

Особого внимания требуют завезенные Россией на Донбасс средства РЭБ. Среди выявленных нами есть станция Р-330 «Житель», СПР-2М «Ртуть-БМ», РБ-34ИВ «Леер», Р-378Б «Борисоглебск-2»; комплекс РЭБ 1Л269 “Красуха-2»; комплекс РЭБ СБ-109А «Былина», станция «Репеллент». В подразделениях воздушной разведки оккупационных войск также интенсивно используются принятые на вооружение РФ БПЛА “Орлан-10», «Гранат», «Тахион», «Элерон», «Застава» и многие другие. Эффективность применения средств РЭБ противника достаточно высокая.

Периодически в зону проведения ООС заходят российские профессиональные снайперы, которые применяют новейшие винтовки с новыми пулями с высокой эффективностью поражения производства РФ. Кроме того, противник пытается использовать современные средства контрснайперской борьбы.

Источник Defense Express
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