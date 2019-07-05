ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

В то же время, украинские военные имеют информацию, что российские оккупационные силы отошли со своих позиций.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской, заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает «Громадське».

«СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями», – сказал Бондарь.

Он также отметил, что украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.

«Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы», – пояснил генерал-майор.

Однако, по его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

«Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения», – заявил Бондарь.

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня.

Президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской “началом конца активной фазы войны”.