Суд обязал Центризбирком провести пережеребьевку партий в избирательном бюллетене

Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий для бюллетеня голосования на выборах, мотивация решения суда пока неизвестна. ЦИК намерена обжаловать такое решение.

Шестой апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене, сообщила во время заседания глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Левый Берег».

Решение суда пока не поступило в ЦИК, поэтому узнать, какой была мотивация суда, пока невозможно. По словам Слипачук, ЦИК намерена обжаловать такое решение.

Напомним, ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене. В первой тройке – «Оппозиционный блок», «Сила и Честь» и ВО «Батькивщина».

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что решение суда о пережеребьевке партий, чтобы определить их номера в бюллетене на выборах, может сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду. Такие опасения он выразил в эфире телеканала «1+1».

По его словам, придется перепечатывать заново около пяти миллионов бюллетеней (часть которых уже напечатана).

«На самом деле ситуация довольно опасная. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. На перепечатку нужно иметь ресурс», – отметил политик, добавив, что в бюджете дополнительные средства на повторную печать бюллетеней не предусмотрены.

Рішення про повторне жеребкування – це небезпечна технологія. – Разумков. Парламентські вибори під загрозою. Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у прямому ефірі "Право на владу" заявив, що судове рішення про повторне жеребкування партій може зірвати вибори. Geplaatst door ПРАВО НА ВЛАДУ op Donderdag 4 juli 2019

Политик выразил надежду, что «еще не пройдены все инстанции» и суд «примет взвешенное, сбалансированное и законное решение».