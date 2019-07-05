Кум Медведчука и владелец элитной виллы в Вене идет Верховную Раду от «Слуги народа»

У кандидата в народные депутаты от «Слуги народа» Холодова нашли виллу в элитном районе Вене и выявили его кумовство с Медведчуком. В списке он указан как предприниматель и благотворитель.

Семья Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» под номером 22, владеет имением в элитном районе столицы Австрии Вене, говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях». Журналисты приводят официальные документы из австрийского реестра недвижимости, передает «Радио Свобода».

Дом на 360 квадратных метров и 20 соток земли приобретены в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн гривен). Недвижимость оформлена на жену Холодова – Екатерину Шаховскую. Детей супругов крестила Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука.

Также отмечается, что дом находится в самом элитном спальном районе Вены и, кроме того, в 5 минутах от дома украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Вилла в Вене. Вилла в Вене. Пред 1 из 2 След

Как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.

Сам Андрей Холодов – человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его «теневым бизнесменом», который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения «Честно» проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода «Эфкон-окна» в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой жены соучредителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

В то же время, по данным журналистов, в списке «Слуги народа» Холодов указан как предприниматель и благотворитель.