Центризбирком разрешил Лещенко называться «Слугой народа»

Лещенко заявляет, что «быть слугой народа – это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата».

На своем заседании в четверг, 4 июля, Центральная избирательная комиссия приняла решение отклонить жалобу конкурентки кандидата в нардепы по округу в Подольском районе Киева Сергея Лещенко на выборах Анны Бондарь, которая баллотируется от «Слуги народа» в округе №220. Бондарь протестовала против размещения на билбордах Лещенко лозунга «Настоящий слуга народа», сообщает «Цензор.НЕТ».

В своем объяснении Лещенко настаивал, что жалоба Бондарь А.В. является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения и противоречит нормам действующего законодательства.

Указывается, что употребление словосочетания «Настоящий слуга народа» в отношении Лещенко основано на том, что он является народным депутатом Украины, «а каждый народный депутат Украины (а не только представитель / член определенной политической партии) обязан служить народу Украины».

«Быть слугой народа – это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата, в том числе из статуса каждого беспартийного народного депутата. Настоящий слуга народа означает, что Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности – служить украинскому народу», – говорится в письменных объяснениях Лещенко, поданных в ЦИК по существу жалобы.

В конце мая внефракционный нардеп Сергей Лещенко заявил о планах баллотироваться в качестве кандидата от партии «Слуга народа», но не смог попасть в список политсилы.

Напомним, партия «Слуга народа» подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности «кандидатов-клонов», которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов. Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии «Слуга народа».