Украинские спецслужбы задержали экс-командира зенитчиков «ДНР» в Снежном, – BBC

Украинские спецслужбы задержали и вывезли на подконтрольную территорию бывшего зенитчика, командовавшего «ПВО «ДНР» в Снежного, рядом с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.

В конце июня украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский «Боинг», передает «Русская служба BBC».

Факт задержания Цемаха Русской службе Би-би-си подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на территории «ДНР».

Бывший участник незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

«28 июня в День Конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», – сообщил «Русской службе BBC» адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Обсуждать другие детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

«Отец никогда не опасался, что к нему может появиться какой-то интерес со стороны спецслужб Украины в связи с гибелью «Боинга». После участия в боевых действиях ее отец, ветеран афганской войны, вернулся к мирной жизни, уверяет она. По ее словам, Цемах работал преподавателем физкультуры в городском техникуме», – рассказала «Русской службе ВВС» задержанного.

Украинские спецслужбы пока не делали никаких заявлений в связи с задержанием Цемаха на неконтролируемой Киевом территории Донецкой области. Представитель ССО Алексей Никифоров сказал BBC, что «не может это комментировать».

Операция была осуществлена спустя неделю после того, как Международная следственная группа впервые официально назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга».

По мнению расследователей, к крушению «Боинга» могут быть причастны: бывший «министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин, широко известный под псевдонимом Стрелков, отставной офицер ГРУ вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ вооруженных сил России Олег Пулатов и гражданин Украины, командир разведподразделения «ГРУ «ДНР» Леонид Харченко.