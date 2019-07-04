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«Слуга народа» продолжает терять электоральную поддержку

5834474 31.03.2019 Мужчина в избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве. 31 марта на Украине прошли выборы президента. Стрингер / РИА Новости

За прошедшую неделю существенно снизился уровень электоральной поддержки политсилы президента Зеленского.

Политическая партия «Слуга народа» остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться. За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель превышал 45%, показывают данные социологического опроса обнародованного группой «Рейтинг».

Соцопрос проводился 29 июня – 3 июля 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), – не более 2,0%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука (13,4%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,3%), партия «Голос» Святослава Вакарчука (7,2%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,2%).

Результаты опроса.

Меньше проходного барьера рейтинг у «Силы и Чести» Игоря Смешко (3,8%), «Оппозиционного блока» (3,1%), «Украинской стратегии» (2,8%), «Радикальной партии» (2,4%), «Гражданской позиции» (2,4%), «Свободы» (2,3%), «Партии Шария» (1,8%), «Самопомощи» (1,1%).

Остальные партии набирают меньше 1%.

Так же, при проведение соцопроса выявилось, что на выборы точно собираются прийти чуть менее 2/3 украинских граждан с правом голоса.

Данные соцопроса по ожидаемой явке избирателей.

Напомним, что выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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