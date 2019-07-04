«Слуга народа» продолжает терять электоральную поддержку

5834474 31.03.2019 Мужчина в избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве. 31 марта на Украине прошли выборы президента. Стрингер / РИА Новости

Политическая партия «Слуга народа» остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться. За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель превышал 45%, показывают данные социологического опроса обнародованного группой «Рейтинг».

Соцопрос проводился 29 июня – 3 июля 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), – не более 2,0%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука (13,4%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,3%), партия «Голос» Святослава Вакарчука (7,2%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,2%).

Меньше проходного барьера рейтинг у «Силы и Чести» Игоря Смешко (3,8%), «Оппозиционного блока» (3,1%), «Украинской стратегии» (2,8%), «Радикальной партии» (2,4%), «Гражданской позиции» (2,4%), «Свободы» (2,3%), «Партии Шария» (1,8%), «Самопомощи» (1,1%).

Остальные партии набирают меньше 1%.

Так же, при проведение соцопроса выявилось, что на выборы точно собираются прийти чуть менее 2/3 украинских граждан с правом голоса.

Напомним, что выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.