Закон о люстрации собираются отменить до 21 июля

Рассмотрение дело по данному закону будет сегодня промежуточным, без окончательного решения, поскольку часть судей отсутствует.

Закон «Об очищении власти», который обеспечил люстрацию чиновников времен президентства Виктора Януковича, пытаются отменить до 21 июля, сообщила Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с главой Конституционного суда перед началом судебного заседания, передает «Левый Берег».

«Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталь. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое – рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, – промежуточным, без окончательного решения, поскольку часть судей отсутствует», – написала она в Фейсбуке.

Сюмар подчеркнула, что каждое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности.

«Ведь люстрацию хотят отменить к формированию нового правительства. Чтобы посадить туда люстрованих чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем», – добавила депутат.

Напомним, что возле здания Конституционного суда сегодня проходит акция против отмены законов о люстрации и декоммунизации.

Закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.