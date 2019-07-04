Трехсторонние переговоры о транзите российского газа через Украину возобновятся осенью

Времени до окончания контрактов остается все меньше. А надежных обходных путей поставок газа в Европу у России пока нет.

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией возобновятся только в сентябре, сказал в четверг вице-президент ЕК Марош Шефчович, пишет «Интерфакс-Украина».

«Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре», – сказал он в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва по результатам заседания саммита ЕС.

Раньше почти то же самое сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он заявил, что РФ подождет формирования в Украине нового правительства, которому будет предложено начать переговоры с чистого листа. Кабинет министров будет сформирован по итогам выборов Верховной Рады не раньше сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Вариант прекращения российским «Газпромом» транзита природного газа через Украину в 2020 году в «Нафтогазе» считают основным.