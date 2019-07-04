Возле Конституционного суда проходит акция против отмены люстрации и декоммунизации

Возле Конституционного суда собрались политики и активисты. Они требуют не допустить отмены Конституционным судом люстрации и декоммунизации.
Возле здания Конституционного Суда, который сегодня будет рассматривать закон о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, собирались люди, сообщила на своей странице в Facebook глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
«Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда четвертым вопросом стоит отмена люстрации, пятым – некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят», – написала она.
Ми разом з активістами ЄС з 8 ранку під КС. У порядку денному суду 4-м питанням стоїть скасування люстрації, 5-м -…
Geplaatst door Вікторія Сюмар op Woensdag 3 juli 2019
Как сообщили корреспондент «Левого Берега» с места событий, сейчас возле Конституционного суда находятся несколько сотен человек, которые требуют не допустить отмены люстрации.
Они держат в руках плакаты с надписями: «Защитим Конституцию», а также развешивают баннеры с украинской символикой и символикой ЕС. На месте дежурят правоохранители, о происшествиях не сообщается.
В повестке дня суда запланировано рассмотрение пяти вопросов. Все дела рассматриваются в закрытом режиме, кроме первого вопроса – о статусе судей – заседание будут транслировать онлайн.
Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.
В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.