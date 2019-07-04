Возле Конституционного суда проходит акция против отмены люстрации и декоммунизации

Возле Конституционного суда собрались политики и активисты. Они требуют не допустить отмены Конституционным судом люстрации и декоммунизации.

Возле здания Конституционного Суда, который сегодня будет рассматривать закон о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, собирались люди, сообщила на своей странице в Facebook глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда четвертым вопросом стоит отмена люстрации, пятым – некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят», – написала она.

Ми разом з активістами ЄС з 8 ранку під КС. У порядку денному суду 4-м питанням стоїть скасування люстрації, 5-м -… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Woensdag 3 juli 2019

Как сообщили корреспондент «Левого Берега» с места событий, сейчас возле Конституционного суда находятся несколько сотен человек, которые требуют не допустить отмены люстрации.

Они держат в руках плакаты с надписями: «Защитим Конституцию», а также развешивают баннеры с украинской символикой и символикой ЕС. На месте дежурят правоохранители, о происшествиях не сообщается.

Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Акция возле здания Конституционного суда Украины. Пред 1 из 8 След

В повестке дня суда запланировано рассмотрение пяти вопросов. Все дела рассматриваются в закрытом режиме, кроме первого вопроса – о статусе судей – заседание будут транслировать онлайн.

Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.